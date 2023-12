SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - «Ennesimo fallimento politico di Nicola Pettenuzzo. Il prossimo giugno sarò in campo, all'insegna della continuità coi miei due precedenti mandati da sindaco». Parte con una forte critica all'attuale primo cittadino di San Giorgio in Bosco, l'annuncio del ritorno in campo alla guida del Comune, di Renato Roberto Miatello conosciuto dai più come Bobo, attuale consigliere eletto con la civica del sindaco Pettenuzzo.

ESPERIENZA PLURIDECENNALE

Pluridecennale la sua esperienza amministrativa, ma ora con l'ufficializzazione della candidatura, diventa abissale la distanza dall'attuale maggioranza soprattutto dopo che «a San Giorgio in Bosco il bilancio è stato approvato in Giunta per un soffio: la maggioranza vacilla, mentre infiamma la campagna elettorale. Il bilancio di previsione - spiega - l'atto più importante dell'anno, è stato approvato dalla giunta col numero minimo dei voti, 3 su 5: gli assessori Enrica Zanon e Vittorio Trento hanno disertato la seduta in aperto contrasto con il sindaco. È la prima volta nella storia del nostro Comune. Pettenuzzo probabilmente non comprende la gravità di questo ennesimo fallimento politico: un po' come l'orchestra che suona mentre il Titanic affonda. In Consiglio comunale io mi asterrò. Se Pettenuzzo non riesce ad ottenere il sostegno dei suoi assessori, non può certo pretendere il mio. C'è una sola certezza: Nicola Pettenuzzo perderà le prossime elezioni, perché non ha più il sostegno degli elettori e di chi, come me, gli aveva garantito i voti per vincere nel 2019 - spiega Miatello che rilancia -. Di certo io sarò in campo il prossimo giugno, all'insegna della continuità coi miei due precedenti mandati da primo cittadino: me lo stanno chiedendo davvero in tanti, e non voglio deludere i miei concittadini. Sto già lavorando a una squadra di centrodestra, alternativa all'attuale, e a un programma che riprenda le buone prassi messe in campo quand'ero sindaco».

Bobo vuole tornare a Villa Bembo. «Più che una partenza, la mia sarà una ri-partenza, forte dell'esperienza maturata e dell'appoggio della cittadinanza che mi ha eletto consigliere comunale con il maggior numero di preferenze personali nel 2019» ha concluso. Una settimana fa la prima candidatura a sindaco ufficializzata da Fabio Zanfardin consigliere d'opposizione con la civica Uniamo San Giorgio Fabio Miotti sindaco. Civica che ha annunciato di lasciare, portando comunque a termine l'impegno assieme agli altri tre colleghi Fabio Miotti, Valentina Campagnaro e Giuliana Lorenzetto. Il suo sarà un nuovo soggetto civico. Si attente la decisione del sindaco Nicola Pettenuzzo, anche consigliere provinciale, in quota Lega, che certamente non tarderà ad arrivare. Anche la sua è un'esperienza amministrativa importante. Ci sono tutti gli elementi per una vivacissima campagna elettorale.