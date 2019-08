di Luca Marin

CAMPOSAMPIERO -mentrevicino alle: un 25enne ghanese è statoper aver imbrattato la strada. Il giovane, in pieno pomeriggio, è stato sanzionato per la pipì sotto il portico vicino all'ingresso dell'ufficio postale: è stata la stessae aai vigili, dopo averloverbalmente per il suo comportamento. Il nucleo di sicurezza urbana della polizia locale della federazione, guidato dal comandante Walter Marcato, ha avviato immediatamente le indagini, al fine di giungere all'identificazione del soggetto. Grazie ad una delle nuove telecamere recentemente fatte installare dall'amministrazione comunale, dopo aver controllato attentamente le immagini del sistema di videosorveglianza per verificare i fatti accaduti e aver avviato accertamenti, gli agenti sono risaliti all'identità del giovane, già noto alle forze dell'ordine e denunciato più volte per ubriachezza.