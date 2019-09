A 13 mesi rischia di morire soffocato, una pediatra lo salva in mezzo alla strada

di Luca Marin

CAMPOSAMPIERO (Pd) - Pediatra salva in extremis bimbo di 13 mesi. Il piccolo rischiava di morire soffocato per una ostruzione alle vie respiratorie ma la dottoressa, senza perdersi d’animo, ha praticato all’esterno del suo ambulatorio provvidenziali manovre di emergenza. Il bambino ora è a casa, a San Giorgio delle Pertiche, in buona salute. È accaduto ieri mattina, davanti all’ambulatorio di via Puccini. È la stessa pediatra, Maria Chirco, a raccontare la storia che l’ha vista coinvolta....