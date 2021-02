Camion trancia i cavi al passaggio a livello, treni in ritardo. Ducato tampona Tir: la camionista in ospedale

PADOVA - Camion trancia i cavi della linea elettrica ad un passaggio a livello nella zona del castello del Catajo, area termale. Treni in ritardo o cancellati sulla tratta Bologna-Venezia.

In Corso Irlanda, direzione Castelfranco, invece un Tir condotto da R.M, italiano di 47 anni, residente in provincia di Venezia è stato tamponato da un Ducato condotto da R.E., 42 anni, residente in provincia di Padova. La camionista è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Traffico rallentato a causa della riduzione della carreggiata a una corsia.

