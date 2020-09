Camion va a fuoco in autostrada: traffico in tilt, lunghe colonne di auto

MESTRE - Un autoarticolato è andato a fuoco sulla A4, tra Mestre e Padova, oggi pomeriggio, 8 settembre, poco prima delle 14,30.

L'incendio ha interessato un mezzo pesante in transito in direzione Milano, all’altezza del km 368, in comune di Vigonza (Padova). Il conducente è riuscito a fermare in tempo il mezzo in carreggiata, mettendosi in salvo, prima che la fiamme, divampate dalla motrice, avvolgessero l’intero mezzo, fermo tra le corsie di marcia lenta e centrale. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e il traffico risulta bloccato. Si sono pertanto formate code fino a 7 chilometri, in aumento, in direzione Milano.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++



Ultimo aggiornamento: 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA