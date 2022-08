Camion si incastra tra i paracarri a Limena: per liberare la strada servirà una gru

LIMENA - Il camion si è incastrato tra due paracarri sul ponte della Libertà a Limena e non è più riuscito a proseguire. Si dovrà intervenire con una gru. Questa notte, tra il 3 e il 4 agosto, un mezzo pesante proveniente da Vigodarzere stava attraversando ponte della Libertà ma non ha fatto i conti con i paracarri. E così è rimasto incastrato. I vigili del fuoco intervenuti immediatamente hanno controllato che il veicolo fosse in sicurezza e oggi si provvederà a rimuoverlo con una gru. Dalle 7, con l'ausilio della polizia locale, si sta procedendo a portare via il camion ma nel frattempo si sono formate lunghe code.