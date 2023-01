CADONEGHE - Aggancia un albero con il rimorchio e quasi lo sradica. Paura ieri all'ora di pranzo in centro a Mejaniga. Forse a causa delle errate indicazioni date dal navigatore o perché il camionista era straniero e quindi poco pratico della zona, fatto sta che verso l'ora di pranzo, sotto una pioggia battente e un vento molto forte, un tir con rimorchio lungo 18 metri che trasportava un ingente carico di tubi proveniente dall'Ucraina si è ritrovato in pieno centro a Mejaniga di Cadoneghe, in una delle strette vie del quartiere. Dopo aver imboccato via Pio X, accortosi dell'errore, il camionista ha effettuato una retromarcia per cercare di uscire dalla strada. Purtroppo, nell'eseguire il movimento, il rimorchio ha agganciato uno degli alberi di ippocastano che fiancheggiano la via e ha trascinato con sé buona parte della corteccia e parte dei rami.

«Il conducente del tir, noncurante di quanto è accaduto, ha proseguito la marcia nel tentativo di evitare di essere identificato - ha detto il sindaco Marco Schiesaro -. Dopo l'accaduto, ho ricevuto molte segnalazioni dai miei concittadini e ho avvertito immediatamente il comando di polizia locale che si è attivato con le auto di servizio riuscendo a raggiungere il conducente e a identificarlo. L'uomo, di nazionalità ucraina e di lingua russa, è stato accompagnato in comando e con l'ausilio di un nostro concittadino che è di madrelingua ucraina e ha fatto da interprete, ha ammesso di essere l'autore del fatto».

«La destinazione finale del carico del rimorchio era la zona artigianale di Borgoricco e, da quanto siamo riusciti a capire, il camionista ha sbagliato l'uscita sulla 308 e si è ritrovato a Cadoneghe - ha aggiunto il primo cittadino -. Quello che è stato provocato è un danno considerevole, considerata l'età dell'albero che era di 50 anni, e i costi di smaltimento, già quantificati in 20mila euro che saranno liquidati dalla compagnia assicurativa del mezzo. L'albero poi è stato integralmente abbattuto e rimosso dal settore Verde del Comune per ragioni di sicurezza. Ringrazio i cittadini che si sono prodigati nel segnalare l'accaduto».