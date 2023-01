Padova. Albero cade su via Ariosto, traffico in tilt. Distrutte alcune auto in sosta

PADOVA - Un grosso albero è caduto in via Ariosto e la circolazione ha subìto grossi problemi. Questa mattina, 4 gennaio, uno degli alberi che costeggiano la strada è caduto nel bel mezzo della carreggiata bloccando il traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire la situazione. È arrivata anche un'ambulanza. Non risultano esserci feriti. Via Ariosto è una delle strade più trafficate della città e i disagi per la viabilità sono stati ingenti.

+++ Notizia in aggiornamento +++