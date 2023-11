Diagnosi senza scampo, mister Lama muore a 48 anni: lutto nei campi da calcio

ALBIGNASEGO - Ha fatto il giro di tutti i campi da calcio della provincia di Padova la prematura scomparsa del mister Stefano Lamanuzzi, da Padova a Mestrino, ma soprattutto nella Bassa, dove il 48enne aveva allenato diverse squadre nel settore giovanile.

Lamanuzzi lascia la moglie, i figli, il padre, i parenti e gli amici dalle tante casacche con le quali ha condiviso le numerose esperienze sul rettangolo verde e che si sono raccolti a salutarlo per l'ultima volta questa mattina, 3 novembre, alle 10.30 nella chiesa di San Tommaso ad Albignasego, dove arriverà dall'ospedale civile di Padova.

Se la sua professione ufficiale era quella di agente di commercio, l'apprezzamento come allenatore delle formazioni giovanili lo faceva spogliare volentieri dalle camicie di lavoro per indossare in fretta le tute d'ordinanza e guidare i suoi ragazzi a rincorrere la palla e calciarla fino in rete.

Una corsa con gli scarpini che si è interrotta bruscamente lo scorso anno dopo una diagnosi che non dava grandi margini alle speranze di vittoria in quella che è stata la partita più difficile della sua vita.

A salutare Lama, diminutivo col quale veniva chiamato il tecnico nel rettangolo di gioco, è tutto il mondo del pallone, soprattutto le ultime società delle quali ha vestito i colori, come quella di Arre Bagnoli, dove aveva iniziato ad allenare gli allievi nella stagione 2022-2023 per doversi poi ritirare per sottoporsi alle cure.

«Fai buon viaggio Stefano» gli dedicano con emozione la società, gli atleti e dirigenti raccolti nel cordoglio attorno alla famiglia del mister alto e longilineo che da poco avevano imparato a conoscere e ad apprezzare. Ancora sconvolti dalla triste notizia e zittiti dall'emozione di chi ha trascorso anni insieme, i calciatori ed il direttivo dell'acd Rocca Monselice, che subito dopo avere appreso della prematura scomparsa ha informato tutte le famiglie legate ai suoi anni di lavoro sul campo scrivendo: «Stefano Lamanuzzi è stato un nostro allenatore per ben tre stagioni nelle quali ha allenato prima gli allievi del 2003 e poi quelli del 2005. Era una persona squisita e di compagnia che lascia un grande vuoto in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. Rivolgiamo sentite condoglianze alla sua famiglia. Ciao Stefano, salutaci le stelle, ci mancherai un sacco».

Per i suoi ragazzi, allora adolescenti e oramai uomini, il ricordo del mister sorridente nei ritiri come nelle pizzate con le famiglie, rigorosamente in polo verde e tuta societaria nera, resterà indelebile.