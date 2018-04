Bottiglie e gli antidepressivi: giallo sulla fine del centralinista del Santo

di Luca Pozza

IL RITROVAMENTO

VICENZA - Un giallo. Perché la zona in cui, all'alba di ieri, è stato trovato senza vita Lorenzo Casonato , 54 anni, residente a Padova in via Sanmicheli con l'anziana madre, è assolutamente deserta, lontanissima da case e quindi da occhi indiscreti.È qui, lungo le sponde del piccolo lago di Fimon, nel territorio di Arcugnano, uno dei comuni dell'hinterland di Vicenza che è stato rinvenuto il cadavere di Casonato. Un, ma solo d'estate, anche da famiglie, di domenica e nelle giornate festive, anche di sera. Ma, i locali circostanti non hanno ancora aperto per la stagione estiva. Potrebbe essersi trattato di un, provocato da una. Ma, secondo alcune: sul posto gli investigatori hanno trovato alcune, e anche. Tra le ipotesi c'è anche quella di un suicidio, ma l'acqua così bassa nel punto del ritrovamento del corpo, una trentina di centimetri, sembra rendere poco probabile la scelta di un luogo simile per farla finita lascindosi scivolare nel lago...