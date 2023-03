Abano. Cadavere di donna affiora dal canale di scolo: ha delle ferite al volto

ABANO (PADOVA) - Una donna senza vita è stata trovata in un canale di scolo ad Abano. Il cadavere è stato scoperto questa mattina, 21 marzo, all'altezza di via Previtali. Sul posto ci sono carabinieri e vigili del fuoco: non si esclude nessuna ipotesi al momento.

Si tratta di una donna di origini straniere intorno ai 35 anni che sul volto presentava delle ferite. Non aveva documenti con sè. Potrebbe essersi trattarsi di un incidente, una tragica fatalità.