Pestò l'autista del bus che aiutava il disabile a scendere: l'aggressore è un ragazzo di 17 anni

PADOVA - Identificato e denunciato il passeggero che pestò brutalmente l'autista del bus il 20 luglio scorso: si tratta di un 17enne asiatico, dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate.

L'autista di BusItalia era stato aggredito in corso del Popolo. Quel martedì il ragazzo aveva picchiato il conducente che aveva fermato il bus per qualche minuto per aiutare un disabile in carrozzina a scendere. Il 17enne gli aveva sferrato un pugno in faccia facendolo cadere e battere la testa con una prognosi poi certificata in 25 giorni dal pronto soccorso.