Il concerto a Este dei Boomdabash è annullato, ecco come chiedere il rimborso

ESTE (PADOVA) - Il concerto dei Boomdabash è stato annullato. L'esibizione era prevista a Este per domani, 12 luglio, ma la Delphi International ha annunciato che «per ragioni non prevedibili da parte dell'organizzazione il concerto è annullato».

È possibile richiedere il rimborso presso i siti www.ticketone.it e www.ticketmaster.it. Il termine utile per chiedere la restituzione del prezzo pagato sarà entro il 31 luglio. Per chi avesse acquistato presso un rivenditore ticketone o ticketmaster, basta rivolgersi in loco con il biglietto acquistato per procedere all’annullo e al rimborso dello stesso.