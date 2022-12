PADOVA - Non se lo sarebbe mai aspettato Francesco Canella quando nel 1948 pedalava da Veggiano all’Arcella per fare il “casoin” allo spaccio Onarmo che un giorno avrebbe messo a disposizione 700mila euro di contributo ai 4.600 collaboratori della sua azienda.

Succederà per questo Natale. Il Gruppo Alì “in un momento così complicato per tutte le famiglie e le imprese italiane” ha scelto di sostenere i clienti e i propri dipendenti. In quest’anno l’azienda che è nata con il primo supermercato il 20 ottobre del 1971 ha dovuto assorbire “l’eccezionale rincaro dei listini industriali ed allo stesso tempo contenere i costi derivanti sia dall’esplosione del caro energia e delle materie prime, sia dei trasporti” scrive in una nota.

Margine sacrificato

Lo ha fatto “sacrificando il margine, per difendere la capacità di acquisto dei suoi clienti garantendo convenienza e qualità”. Uno scenario che però continua ad avere pesanti ricadute anche su chi questa impresa la fa andare avanti con lo scopo di “migliorare la vita alle persone” afferma Gianni Canella, il vice presidente di Alì spa.

Quello della “sensibilità” per le persone però è sempre stato un tratto distintivo della società fondata da Francesco Canella. Che prima ha voluto accanto a sè i fratelli, i cui figli, insieme ai suoi, oggi guidano la seconda generazione con attenzione massima al personale e al mondo esterno.

Ne è un esempio la donazione di 300mila euro fatta a favore di Croce Rossa Italiana per l’emergenza umanitaria in Ucraina. Anche sul piano della sostenibilità occupazionale l’azienda si è impegnata dando lavoro, nel 2022, a centinaia di nuovi collaboratori.

Il bonus

C’è un bonus complessivo di 300mila euro, come riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto durante un intenso 2022 di ripresa post-Covid anche per i collaboratori del Gruppo Trivellato. Il premio arriva proprio in occasione del Centenario di storia aziendale e punta a valorizzare ancora una volta le risorse, sostenendole concretamente in un particolare momento come quello attuale.

Il voucher, che verrà erogato entro fine anno, consolida il bilancio molto positivo del Gruppo Trivellato ed evidenzia l’attenzione che l’azienda riserva da sempre ai propri collaboratori. Numeri alla mano, il 2022 si chiude in positivo per tutte le società che fanno capo al Gruppo: Trivellato spa, Trivellato Veicoli Industriali Srl, PadovaStar Srl, e Atlante Srl, con un fatturato a +2,6% rispetto al 2021.