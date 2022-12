Dal Comune di Castelfranco, 150mila euro per aiutare le famiglie a pagare le bollette

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - 150mila euro per aiutare le famiglie a pagare le bollette. A tanto ammonta lo stanziamento deciso dall’Amministrazione comunale per il sostegno ai nuclei famigliari per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas per l’anno 2022. Una decisione stabilita a seguito degli aumenti nel settore che stanno colpendo maggiormente le famiglie più fragili le cui entrate attuali non riescono a far fronte ai rincari delle utenze.

Il bando

Il bando, aperto sino al 31 gennaio 2023, prevede 2 linee di sostegno: 100mila euro saranno destinati ai nuclei famigliari con Isee pari o inferiore a 20 mila euro (linea A) mentre 50 mila euro sono invece riservati a famiglie numerose (due o più figli) con Isee pari o inferiore a 30 mila euro (linea B). Per entrambe le linee, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, ad ogni nucleo famigliare che sarà risultato idoneo verrà destinato sino ad un massimo di 600 euro. Le graduatorie delle domande ammissibili, verranno stabilite secondo i criteri di punteggio indicati nel bando tra qui peserà nel conteggio, in particolare, la fascia di Isee ordinario o corrente di appartenenza, oltre al numero di figli e alla loro età. Nello stesso bando sono indicate le modalità di presentazione e la documentazione da allegare.

Requisito base per la partecipazione, oltre alla residenza nel comune di Castelfranco Veneto, è l’intestazione ad uno dei componenti del nucleo famigliare o allo stesso richiedente delle utenze domestiche del servizio idrico, elettrico e della fornitura di gas metano. Il bando verrà aperto venerdì 23 dicembre. Nei prossimi giorni la pubblicazione sul sito web del Comune.