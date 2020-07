Sei nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore. In allarme Camposampiero per un medico di base posto in quarantena dopo il contatto con una paziente infetta. Il contagio in provincia mostra una lenta, ma costante, risalita. Ieri è risultato positivo anche un giovane di 25 anni, originario della Nigeria e residente nel padovano. Il numero complessivo dei contagi sale così a 3.996. Secondo i dati dell’ultimo report di Azienda Zero, i positivi sono 78 (+5) mentre i guariti sono 3.603 (stabili). Tra ieri e lunedì sono entrate in quarantena altre dieci persone, in totale si trovano in isolamento domiciliare in 128. Salgono a undici i ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera, un paziente in più rispetto al report di lunedì sera. Rimane un unico assistito in Terapia intensiva, si tratta dell’imprenditore agricolo 58enne di Borgo Veneto.



NELL’ALTA

L’ambulatorio del medico di base Maurizio Griggio, in piazzetta Dante a Camposampiero, di fronte all’ingresso dell’ufficio postale, è chiuso al pubblico perché deve osservare un periodo di due settimane di quarantena in quanto una signora extracomunitaria, ignara di essere positiva al Covid-19, lunedì pomeriggio è stata visitata dal suo medico di medicina generale. Ieri mattina, poi, alle 7.30, la famiglia della donna ha chiamato Griggio informandolo di aver ricevuto l’esito positivo al virus di un tampone effettuato nei giorni scorsi. Immediatamente è scattata la chiusura dell’ambulatorio e il divieto per il dottore di interagire con i pazienti.

Maurizio Griggio ha subito contattato il distretto e ha chiesto informazioni sul da farsi. Questa mattina il dottore dell’ambulatorio, in pieno centro storico, verrà sottoposto ad un tampone per verificare le sue condizioni di salute. La notizia che ha sconcertato i numerosi pazienti che ora non potranno, minimo 14 giorni, essere visitati dal loro medico di fiducia, ha preso in contropiede lo stesso interessato: «E pensare - ammette Maurizio Griggio, raggiunto telefonicamente - che io non mi sono mai fermato e ho lavorato tutti i giorni nel periodo di lockown. Se ho paura? Normale che ci sia. Sono più preoccupato però per i disagi che questa cosa provocherà ai miei pazienti. Quando mi hanno chiamato dicendomi che il tampone era positivo al coronavirus ho dovuto chiudere immediatamente l’ambulatorio. Sicuramente la maggior parte delle persone capirà il disagio del momento ma non tutte accetteranno l’evolversi della quarantena.



DISAGI

«Chiaramente non dipende da me - prosegue il medico di base che annovera centinaia di pazienti come non colpevolizzo la famiglia della donna contagiata perché non sapeva di esserlo, anzi la ringrazio di aver subito telefonato ed aver evitato che si creasse un focolaio di contagio nel mio ambulatorio, ma le difficoltà ci saranno senza dubbi. C’è solo da sperare di tener chiuso solo per due settimane perché se dovessi risultare positivo anch’io al covid i tempi si allungherebbero ulteriormente».



AMAREZZA

Previsioni sul futuro? «E’ impossibile farne - assicura il medico - l’unica cosa certa è che io continuerò a lavorare in remoto. Tutti i giorni verrò in ufficio ma non potrò fisicamente incontrare i miei pazienti».

Il timore che i pazienti non capiscano la situazione di gravità ed emergenza è il sentimento che turba il medico di base, da tanti anni in servizio a Camposampiero. Griggio è arrivato in piazzetta Dante per sostituire il dottor Mauro Bussolotto. Prima di lui il piccolo ambulatorio sotto i portici, vicino alle poste, era stato guidato da un “veterano” medico di base, Vladimiro Bevilacqua. Griggio dopo il comprensibile e “umano” scoramento iniziale, pensa positivo: Continuerò a fare il mio dovere e il mio lavoro con modalità di approccio diverse dal solito. D’altronde fino a poco tempo fa non c’erano alternative: si lavorava a distanza dai pazienti e la cosa era, seppur malvolentieri, accettata e compresa. La vita va avanti. Il mio servizio pure.

In paese la notizia della chiusura dell’ambulatorio del dottor Griggio è circolata velocemente: ieri mattina alcuni pazienti del medico di base quando sono arrivati davanti l’ambulatorio sono stati gentilmente inviatati a ritornare a casa, causa l’emergenza covid, a Camposampiero ancora presente e diffusa. © RIPRODUZIONE RISERVATA