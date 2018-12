Concerto di Bob Sinclair, l'attacco: «Poca trasparenza sui costi dell'evento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Nonostante il successo, lo spettacolo diagita la politica padovana e il consigliere leghista Alain Luciani annuncia una«Prima di tutto devo fare una premessa spiega. Io non sono per nulla contrario all'organizzazione di grandi eventi, che per forza di cose hanno il loro. Detto questo, però, sull'evento dell'altra sera pesano delle zone d'ombra. La prima è senza ombra di dubbio la. Alla fine, infatti, sono arrivate circa quindicimila persone. Peccato che piazza Garibaldi possa contenere poco più di tremila spettatori. Molti amici mi hanno contattato dicendomi che hanno rinunciato al concerto perché la piazza è troppo piccola e difficilmente raggiungibile per chi arriva in auto».