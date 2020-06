La mamma del piccolo annegato si getta nel torrente per la disperazione, salvata dai vicini e ricoverata sotto choc

GRANTORTO (Padova) - Dramma nella tragedia: la mamma del piccolo annegato oggi nel Brenta, una 51enne nata in Marocco, ma da anni residente in Italia, distrutta dal dolore ha tentato di uccidersi gettandosi in un torrente.

La donna, N. B. F., madre di Aizza, si è tuffata nelle acque gelide di un corso d'acqua di circa due metri di profondità che scorre vicino alla propria abitazione. E' stata fortunatamente soccorsa in tempo dai parenti e dai vicini, poi soccorsa e trasportata in stato di choc all'ospedale di Cittadella.



Le cause del gesto - spiegano i carabinieri - sono riconducibili alla tragedia che ha visto vittima il figlio.

Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA