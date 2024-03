PADOVA - Torna in fiera a Padova (padiglione 7 e galleria 78) Be Comics, la kermesse dedicata alla cultura pop e geek organizzata da Fandango Club Creators, in partnership con Padova Hall, l'ente che gestisce il quartiere padovano. Domani e domenica, dalle 9.30 alle 19.30, la fiera sarà invasa da appassionati di fumetti, giochi, serie tv e d'animazione, fantascienza e fantasy con i loro vestiti colorati, ma anche di musica coreana e cultura giapponese (biglietti giornalieri a 19 euro, due giorni 30 euro, ridotti bambino 12 euro e ridotti cosplay 15 euro). Punto di partenza del programma sono i fumetti e in questo senso l'ospite di copertina della fiera e l'autore veneziano Marco Checchetto, oggi uno dei disegnatori di punta della Marvel, con cui collabora dal 2007 e per la quale ha lavorato su Spider Man e soprattutto Daredevil. Domani alle 14 sul palco principale della fiera presenterà il suo "Ultimate Spider Man", realizzato con uno degli scrittori di supereroi (e non solo) di punta del momento, Jonathan Hickman. Dopo la presentazione Checchetto sarà disponibile per il firmacopie nello stad Kissa Shop, dove sarà anche domenica dalle 15.

I fumetti

L'area dedicata ai fumetti vedrà la presenta di diverse case editrici come Edizioni BD, J-Pop Manga, Coconino, Re-Belle Edizioni, A.P.O. (Authorized Personnel Only), MangaSenpai, Star Shop Distribuzione e la Padova BeccoGiallo che porterà allo stand diversi autori come Emanuele Apostolidis e Michela Peloso. A loro il compito di presentare il secondo volume della serie Paleo Stories in anteprima, e Nicolò Targhetta, autore padovano noto per "Non è successo niente", "Manuale di sopravvivenza all'età adulta" e "Piove per esigenze di trama", oltre alla coppia di autori "di culto" Lise Talami. Tra gli altri autori presenti Marcello Toninelli, Sakka e Maurizio Rosenzweig. Accanto agli stand "ufficiali" non mancherà l'Artist Alley dedicata alle autoproduzioni.

A Padova ci sarà anche l'artista giapponese Nobuyoshi Habara. Dopo aver compiuto i primi passi nell'animazione in un club amatoriale da lui fondato, Habara nella sua carriera si è occupato di diverse fasi della complessa lavorazione di un film d'animazione, dagli storyboard fino alla direzione. È stato il regista di "Star Blazers: Space Battleship Yamato 2022", film ambientato nell'universo dell'anime anni 70, La Corazzata Yamato. L'autore sarà presente entrambi i giorni con due panel retrospettivi sul palco principale (sabato alle 11.30 e domenica alle 14) e sarà poi a disposizione dei fan per gli autografi proprio nell'artist alley. Il palco BeStage ospiterà gli eventi principali della due giorni e sarà animato da Beatrice Lorenzi, insieme a Giovanni "Zeth Castle" Zaccaria. Oltre agli incontri e ai panel, non mancheranno momenti di intrattenimento puro come la sfida "Nerd Master - Chi ne sa di più di cultura nerd?", un quiz per veri fan in programma domani alle 16. Sempre domani, ma alle 13, la sfida, "Ink Wars" in cui due disegnatori avranno un tema e trenta minuti per improvvisare uno sketch.

I giochi

Se il mondo del fumetto è il punto di partenza, Be Comics rivolge una particolare attenzione a quello del videogame. L'area dedicata alle postazioni per gamer, realizzata in collaborazione con Qlash, è di circa 300 metri quadrati. Qui si potrà partecipare per tutta la durata della manifestazione a tornei, gestiti dal team eSport veneto, di giochi classici come Fortnite, League of Legends e Valorant e sportivi come EA Sport FC, eFootball e MotoGp. Sarà possibile provare anche Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlatto e Violetto, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Presente anche il team di Pokémon Millennium con momenti di approfondimento sulle ultime novità del mondo Pokémon. Ci sarà anche lo spazio del "retrogaming", dedicato ai giochi del passato, e non mancherà quello "analogico", con le dimostrazioni al tavolo a cura di Mondiversi.

I cosplay

Anche il pubblico sarà protagonista di Be Comics con i cosplay e il ballo coreano. Domani pomeriggio dalle 15 è prevista la Cosplay Parade, mentre domenica nello stesso orario è prevista ll'Epic Cosplay Contest, la gara ufficiale valida per la Cosplay Italian Cup, l'unico campionato nazionale dedicato al cosplay. Gli amanti della cultura coreana invece potranno dedicarsi al ballo k-pop nei diversi momenti di random dance distribuiti durante le due giornate di fiera, ma anche assistere a veri e propri spettacoli in tema. Domani alle 17 si terrà la selezione per il campionato europeo K-pop Dance Fight Fest, mentre domenica alle 17.30 crew e solisti mostreranno le loro coreografie ispirate al movimento asiatico. Ovviamente in un evento come questo non può mancare il mondo di Star Wars. Gruppi come 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, The Dark Empire - Darkghst Spire e Ori'Cetar Clan - MMCC con scenografie e costumi daranno la possibilità di regalarsi selfie particolari e saranno presenti anche i droidi di Droid Builders Italia. Fumetti protagonisti anche questa sera (venerdì), in un evento organizzato sempre a Padova dal Buscaglione di via Marsala, slegato dal Be Comics ma sempre a tema nuvole parlanti. Dalle 18 il locale del centro storico ospiterà una serata dedicata all'etichetta "In Your Face Comix" e al fumetto underground, con la presenza di diversi autori padovani come Massimo Giacon, Officina Infernale e Claudio Calia e veneti, tra gli altri Alberto Lavoradori, Massimo Perissinotto e Stefano Zattera.