“La prospettiva della memoria”, Chris Ware protagonista al PAFF!

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ASSOCIAZIONE VASTAGAMMA APS

PAFF! porta Chris Ware in Italia. Il maestro del fumetto americano capace di rivoluzionarne il linguaggio è protagonista di “La prospettiva della memoria” personale in calendario fino al prossimo 12 maggio presso l’innovativo “contenitore culturale” dedicato all’arte del fumetto di Pordenone. Grazie alla collaborazione con Galerie Martel di Parigi e Cartoonmuseum di Basilea, la mostra permette di entrare in contatto con l’arte di uno tra gli autori più acclamati dalla critica del fumetto a livello mondiale.



L’arte unica di Chris Ware

Pluripremiato copertinista del New Yorker e vincitore dei maggiori premi di fumetto internazionale, Ware è tra i cartoonist più influenti degli ultimi venticinque anni. Accostato non a caso a James Joyce, il suo personalissimo e innovativo stile permette a Ware di entrare nei suoi personaggi, rivelandone l’intimità e i pensieri più segreti in un continuum che porta il presente a legarsi ai ricordi e il tempo a scorrere tra le vignette attraverso dettagli che il lettore non può che riconoscere come veri.



La mostra di Pordenone dà seguito alle tre personali su Ware andate in scena ad Angoulême, Parigi e Basilea e introduce la scoperta di questo straordinario autore partendo proprio dalle grafiche appositamente realizzate dallo stesso Ware per il PAFF!. Opere che racchiudono riferimenti evidenti alla città con chiari rimandi al municipio di Pordenone, al campanile e a Villa Galvani, sede del museo.



Introdotti dalla maestosa riproduzione del palazzo dell’opera “Building Stories”, che accoglie il pubblico, immergendolo fin dall’inizio della visita nel fantastico mondo di Ware e delle sue suggestive rappresentazioni, i due piani su cui è articolata la mostra svelano un mondo fatto di tratti netti, urbani e grafiche definite, schematiche, dettagliate. Circa 200 le opere esposte, tra tavole originali delle sue più importanti opere (“Jimmy Corrigan, il ragazzo più in gamba sulla terra”, “Quimby the Mouse”, “Building Stories”, e “Rusty Brown”), copertine del Newyorker, schizzi, prove, pubblicità e oggetti. A impreziosire ulteriormente il tutto, un catalogo curato da PAFF! e ricco di spunti e testimonianze.





L’impegno di PAFF! per il fumetto e il territorio

Proprio nel mese di marzo, il PAFF! festeggia il primo anniversario dalla nomina a International Museum of Comic Art, avvenuta il 10 marzo 2023. La mostra su Ware è, dunque, l’occasione perfetta per conoscere questa istituzione gestita da Associazione Vastagamma con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Pordenone.



Perché al PAFF! il fumetto è veicolo e strumento per coniugare cultura, formazione, educazione, didattica ricerca e intrattenimento, proponendo, accanto all’attività espositiva: corsi, conferenze, festival, eventi, progetti sociali per le imprese del territorio e per il turismo. Ospitato negli spazi della storica villa Galvani dell’omonimo parco di viale Dante 33, il museo presenta un ricco archivio, un’esposizione permanente. Per un catalogo che questi anni si è arricchito con opere e artisti del calibro di Manara, Moebius, Marvel e DC Comics, Milton Caniff, Cavazzano, Guarnido, Tony Wolf, Will Eisner, gli Studi Aardman di Bristol, Alfredo Castelli, Kamimura Kazuo e attualmente Chris Ware.



Non un semplice museo

PAFF! è una realtà unica in Italia che trova analogie, per concept e dimensioni, solo nelle capitali europee come Parigi e Bruxelles. L’esposizione permanente, la cui responsabile è Silvia Moras, permette di addentrarsi nella nona arte attraverso un allestimento multimediale e interattivo che conta circa 200 tavole originali dei più famosi fumettisti di tutti i tempi e oltre 500 fra schizzi, fogli di sceneggiatura, pubblicazioni storiche e rare, costumi di scena utilizzati in film tratti da fumetti, scenografie e filmati provenienti da tutto il mondo tramite acquisti, prestiti e donazioni.



Nei 2.200 metri quadrati di esposizione, seguendo una chiave di lettura originarle e unica, trovano spazio venti differenti sezioni ognuna dedicata ad uno specifico formato, testimonianze filmate, contributi multimediali, statue e tavole di maestri e disegnatori straordinari come Andrea Pazienza, Art Spiegelman, Benito Jacovitti, Carl Barks, Charles M. Schulz, Chester Gould, Floyd Gottfredson, George McManus, Giorgio Cavazzano, Hugo Pratt, Magnus, Milo Manara, Milton Caniff, Alex Raymond, Will Eisner. Per un’impostazione che fa del PAFF! l’unico museo al mondo dedicato al fumetto che pone al centro il raffronto tra le tavole originali e le riproduzioni, i giornali, gli albi, i libri su cui i fumetti vivono.



Facilmente raggiungibile in auto, ma anche a piedi dalla stazione passando per il centro di Pordenone, il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Per maggiori informazioni, acquistare i biglietti per “La prospettiva della memoria” di Chris Ware e il museo, oltre che accedere allo shop e restare aggiornati con le ultime attività e proposte del PAFF! è possibile visitare il sito internet https://paff.it/. Il biglietto include l'accesso a tutte le esposizioni temporanee in corso e alla mostra permanente, permettendo inoltre di tornare al PAFF! gratuitamente una seconda volta entro 30 giorni conservando la prenotazione.