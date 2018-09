È un istante: il piccolo si volta, gira il manubrio, e lui vola sulla strada

PADOVA Tutto è in mano alla polizia locale di San Martino di Lupari, guidata dal comandante Andrea Corazza. È stato lui ieri pomeriggio a coordinare i rilievi sul posto ed è stato sempre lui, una volta terminati tutti gli accertamenti in via Pasinato, a compilare le carte nel suo ufficio accanto al municipio. I vigili urbani hanno anche ascoltato un testimone e questo verbale sarà naturalmente molto importante per chiudere le indagini. Da una prima ricostruzione pare che l'incidente sia frutto esclusivamente di una tragica fatalità: il bimbo si sarebbe girato indietro e avrebbe portato con sé anche il manubrio, che avrebbe curvato verso sinistra facendo ritorcere la piccola bicicletta su se stessa. Il bimbo cadendo sarebbe quindi uscito dalla pista ciclabile, invadendo la corsia destinata alle auto, e per questo motivo sarebbe finito con la testa proprio sotto la ruota della scuolabus.





