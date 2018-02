Si rovescia da sola con l'auto in canale â€‹Donna di 44 anni salvata da straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Auto finisce in canale, la conducente resta ferita. Alle 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti aper la fuoriuscita autonoma di un’auto rovesciatasi nel canale acqueo Frassenella. I pompieri intervenuti da Este hanno recuperato la donna dalla sponda del fiume che è stata aiutata a uscire dall’auto da uno, intervenuto per primo nel soccorrere la 44 enne di Este.La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e portata in ospedale. Successivamente con l’ausilio dell’autogru arrivata da Padova, si è provveduto al recupero della Citroen C3. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.