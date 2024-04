Padovani sempre più indisciplinati: in auto ubriachi, senza assicurazione né revisione, e poi abbandonano i rifiuti (e la lista non è finita)

PADOVA - Ci sono sempre più automobilisti in stato di ebbrezza. Aumentano quelli che girano in macchina senza assicurazione e senza revisione. Per non parlare di chi prende la multa perché usa il cellulare mentre guida. E siamo solo al capitolo della strada. Perchè se guardiamo da altre parti anche i furbetti dei rifiuti non si fermano, anzi ne viene scoperto almeno uno al giorno. E nel frattempo cresce il numero di sostanze stupefacenti trovate e sequestrate.



Questa la sintesi del rapporto che l'assessore alla Polizia locale Diego Bonavina ha fatto ieri insieme al comandante Lorenzo Fontolan alla commissione consiliare del Comune presieduta da Etta Andreella.

In esame sono andati i dati dell'ultimo semestre del 2023 e quelli freschissimi dei primi due mesi del 2024.



Ubriachi e distratti alla guida

La circostanza che emerge è che i maggiori controlli stanno evidenziando una situazione pericolosa sul piano di chi guida un mezzo.



Ad esempio confrontando i dati sull'alcol vediamo che in sei mesi nel 2023 sono stati trovate oltre i limiti 68 persone, nei primi due del 2024 sono 20, un trend quasi raddoppiato. I senza assicurazione erano 289 in sei mesi ora sono 116 in due mesi, anche qui andremo al raddoppio. Quelli scoperti senza revisione erano 514 in 180 giorni adesso sono 245 in 60 giorni. Stesso discorso. Per la guida con il cellulare lo scorso anno sono stati 633 i multati, 230 negli ultimi sei mesi. Quest'anno siamo a 74 in due mesi in netto rialzo. Sembra che anche andare in giro senza casco sia un'abitudine dura a morire: 18 nel 2023 per fortuna solo 3 quest'anno.



Furbetti dei rifiuti



Un capitolo a parte va riservato ai furbetti dei rifiuti: 271 beccati a conferire nel posto sbagliato da luglio a dicembre, 64 nei primi due mesi dell'anno. L'assessore Bonavina qui ha spiegato che il risultato si deve alla telecamera killer che immortala chi scarica materiale. «Molto spesso sono operai di piccole aziende edili e lo fanno nelle zone più periferiche della città. Noi avvertiamo con un adesivo sul cassonetto che c'è lo strumento ma non basta. In ogni caso sta per arrivare una seconda telecamera mobile». Ricordiamo che per il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale la multa è di 300 euro.



Daspo



Il Reparto di Polizia giudiziaria e quello per la Sicurezza urbana svolgono un lavoro molto delicato. Nell'ultimo trimestre sono stati recuperati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, 4 chili e 287 grammi di sostante stupefacenti di vario genere in 67 operazioni di Polizia giudiziaria. In sei mesi sono state identificate 6.501 persone e già 2.041 in due mesi del 2024. È interessante notare come gli ordini di allontanamento, ovvero i daspo, siano stati 107 e ora già 48 nel 2024. Viene punita in questo modo una serie di reati che vanno dall'ubriachezza molesta al parcheggio abusivo. L'ordine è del questore su segnalazione del sindaco.



Le zone calde



L'attività di presidio e controllo di maggiore importanza resta il comparto stazione che comprende piazza de Gasperi, le vie Tommaseo, Bixio, Cairoli, piazza Salvemini, il centro polifunzionale San Carlo con via Lippi oltre a tutti quegli esposti che l'Ufficio riceve per spaccio di stupefacenti, degrado urbano in genere, occupazione di immobili, sovraffollamenti, sale da gioco clandestine, appartamenti adibiti abusivamente a B&B, anche ai fini dell'evasione delle imposte locali come l'Imu.