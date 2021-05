Arrestato l'imprenditore Ivone Pinton: deve scontare 2 anni per evasione fiscale

CAMPODARSEGO - I carabinieri ha arrestato Ivone Pinton, nato nel 1952, residente Borgoricco (Pd), perché colpito da ordine di espiazione della pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura della repubblica patavina. Deve scontare anni 2 reclusione per omessa dichiarazione annuale di imposta per un importo complessivo pari a 6 milioni di euro, commessa negli anni 2008 e 2009 quale legale rappresentante ditta denominata "Quaranta s.r.l." già dichiarata fallita. Pinton è stato il fondatore della squadra corse Durango con sede a Mellaredo di Pianiga (Ve).