Mandato di cattura francese per droga, tenta di investire gli agenti e fugge: sparati colpi di pistola

PADOVA - Nella mattinata odierna, martedì 31 gennaio, personale della questura di Gorizia è intervenuto nei pressi dell’Ikea in via Venezia per fermare, a seguito di attività di pedinamento, un veicolo con a bordo un soggetto nei cui confronti pende un mandato di cattura emesso dalla Francia per reati in materia di stupefacenti. Si tratta di un soggetto del 2000 di origine algerina. Al momento dell’alt disposto dal personale di servizio il veicolo è fuggito, facendo perdere le tracce e successivamente trovato nei pressi della strada regionale 308 all’altezza di Cadoneghe. Nel corso dell’intervento sono stati esplosi alcuni colpi di pistola al fine di evitare che il fuggitivo investisse gli agenti che gli avevano intimato l’alt. La squadra mobile di Padova, subito intervenuta in supporto ai colleghi goriziani, sta coordinando le ricerche del fuggitivo in ambito provinciale con il concorso della polizia stradale e dell’arma dei Carabinieri a cui sono stati immediatamente diramate le informazioni essenziali per la cattura del soggetto.