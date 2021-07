Incidente di Alex Zanardi, l'autista del camion non ha colpe: inchiesta archiviata. La famiglia si oppone

PADOVA - Novità sul caso dell'incidente del campione Alex Zanardi del 19 giugno 2020: il gip di Siena ha disposto l'archiviazione delle indagini per il sinistro, avvenuto in provincia di Siena, nel quale l'atleta è rimasto gravemente ferito. La notizia è riportata oggi da La Nazione. Unico indagato nell'inchiesta era il conducente del camion contro cui andò a urtare l'ex campione di F1. Per archiviare l'accusa di lesioni colpose nei confronti del camioni sta il gip ha impiegato quasi due mesi: l'udienza si era svolta il 26 maggio scorso. All'archiviazione si era opposta la famiglia di Zanardi.

APPROFONDIMENTI IL CAMPIONE Zanardi, la moglie Daniela: «Alex è stabile. Comunica... IL CAMPIONE Alex Zanardi, un anno fa l'incidente. L'amico: «Lotta... IL RACCONTO Zanardi, l'autista del camion: sto male, ma l'incidente non... SIENA Zanardi, incidente nel 2020: il gip si riserva...

L'incidente di Zanardi

Quel maledetto 19 giugno 2020 l'ex pilota di Formula1 si è schiantato con la sua handbike contro un camion su una statale della Toscana. Zanardi era impegnato in una staffetta di beneficienza, proseguita da allora dalla moglie Daniela. Uno scontro che ha messo di nuovo a dura prova Zanardi dopo l'incidente al Lausitzring di 20 anni prima.