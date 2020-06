Zanardi, l'autista del camion: sto male, ma l'incidente non è colpa mia

SIENA «Come sto? Va male perché la situazione è brutta, non essendo colpa mia, io quando ho visto che lui sbandava mi sono buttato tutto a destra, ma lui mi è venuto addosso ed è scivolato verso il camion». Lo ha detto al giornale radio Rai Marco C. l’autista quarantaquattrenne del camion contro il quale si è schiantato Alex Zanardi: «Sono mortificato ma mi è spuntato davanti in una frazione di secondo».

«Quando ho visto questo gruppo di biciclette ho visto uno che, non sapendo chi fosse, ha cominciato a sbandare mi sono buttato sulla destra però è stata una frazione di secondo e mi ha colpito. Penso di aver fatto il possibile. Penso tutte le notti a quel momento mi dispiace e gli sono vicino non so come finirà ma sono a terra», ha aggiunto.



