Cliente scontento aggredisce il meccanico con una chiave inglese: denunciato

GRANZE (Padova) - Il titolare di un'officina meccanica è stato aggredito e ferito a colpi di chiave a brugola da un cliente non contento del lavoro eseguito sulla sua vettura. L'episodio, che poteva avere più gravi conseguenze, è accaduto venerdì pomeriggio 10 luglio in via Ponticelli 19, dove N. S., 38enne di Barbona, come si è detto. aveva vivacemente contestato il lavoro effettuato sulla sua auto, minacciando il proprietario dell'officina, un 55enne di Granze, e colpendolo più volte con una pesante chiave inglese a brugola.

E' stato chiesto l'intervento dei carabinieri e di personale del 118 che ha provveduto a soccorrere il ferito, al quale i sanitari dell'ospedale hanno riscontrato lesioni guaribili in una decina di giorni.

Nel frattempo gli uomini dell'Arma hanno identificato l'aggressore denunciandolo per lesioni e minacce.

