PADOVA - Non è la prima volta che in galleria Tito Livio ci sono problemi. Risse tra ragazzini, bande di giovani ladri che si davano appuntamento in uno dei bar della zona, liti e, da ultimo, l'accoltellamento dell'altra sera, che si è concluso con due giovani tunisini di 16 e 23 anni che restano a terra, sanguinanti. Ecco perché la questione verrà sottoposta anche all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si riunirà domani in prefettura.

Cosa è successo

Prima le grida, nel mezzo di via Roma, in piena notte. Poi la colluttazione, con calci e pugni e pure una lama che spunta e affonda ripetutamente. Infine, nel mezzo di un capannello di persone, due giovani tunisini di 16 e 23 anni che restano a terra, sanguinanti. Così li hanno trovati gli agenti delle Volanti della polizia intervenuti poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica all'altezza di galleria Tito Livio. A chiamare il 113 sono state diverse persone che hanno assistito alla scena, sulla quale però restano ancora tante zone d'ombra sulle quali gli inquirenti stanno cercando di far luce. È stata una rissa tra diverse persone o uno scontro che ha coinvolto soltanto i due feriti? I due si sono aggrediti reciprocamente oppure sono entrambi vittime di qualcun altro che è riuscito a fuggire? Sono questi i principali quesiti a cui gli agenti stanno cercando di dare risposta. Il 16enne e il 23enne non hanno dato alcun indizio utile per il momento, pertanto non sono scattati arresti né denunce.

La ricostruzione

La zuffa è scoppiata a cavallo della mezzanotte. Tutto sarebbe cominciato nell'area del sottoportico della chiesa dei Servi, il cui muretto è abituale luogo di ritrovo per gruppi di giovani e giovanissimi, nonché in passato già teatro di risse. Lì è scoppiato un diverbio tra almeno due persone, come dimostrerebbero i toni accesi riferiti da alcuni testimoni. Pochi attimi e la situazione si è aggravata, con la discussione degenerata in un pestaggio proseguito dall'altro lato della strada, all'imbocco della galleria Tito Livio che collega via Roma con la riviera. Erano presenti numerose persone, vista anche la presenza nelle immediate vicinanze di alcuni locali molto frequentati. Impossibile dunque capire se fosse in corso una vera e propria rissa tra più persone o uno scontro tra i soli due ragazzi poi rimasti feriti. I testimoni tuttavia hanno riferito di aver notato almeno un coltello, elemento che sarebbe dimostrato anche dalla tipologia di ferite poi riscontrate sulla gamba di uno dei due giovani.

I residenti

Da tempo i residenti della zona lamentano gli assembramenti proprio da quella parte della galleria, ovvero dove si affacciano la maggior parte dei residenti. Molti imputano la colpa della situazione alla presenza di alcuni locali. I gestori dei bar, d'altro canto, assicurano di fare di tutto per contenere la propria clientela e che nulla, invece, hanno a che fare con le varie compagnie che si ritrovano nei dintorni. In ogni caso gli agenti delle Volanti stanno cercando di far luce su quanto avvenuto, anche con l'aiuto dei filmati della videosorveglianza della zona, visto che i due feriti non hanno voluto collaborare.