Padova. Rissa in Galleria Tito Livio: prima si insultano e poi si feriscono con un coltello

PADOVA - Una rissa ha disturbato la quiete della sera: una delle persone coinvolte aveva un coltello e ha ferito un altro giovane.

È accaduto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio sotto Galleria Tito Livio. Era quasi la mezzanotte quando due giovani di origine straniera hanno litigato. Tutto è cominciato con una serie di insulti poi l'atmosfera si è fatta più pesante. Non è ancora chiaro come si siano svolti i fatti, sui quali sta indagando la polizia. I due sono stati trovati dagli agenti feriti, forse con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello o un taglierino. Portati in ospedale in condizioni non gravi non hanno ancora voluto parlare con gli inquirenti. Attorno a loro si era formato un capannello di gente.