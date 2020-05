Accoltella il marito per ucciderlo mentre dorme, tutti e due in ospedale

PADOVA - Alle 17 di oggi, 14 maggio, la Polizia è intervenuta in una palazzina di via Luino in seguito alla segnalazione di un omicidio. Una signora italiana di 71 anni, già in cura psichiatrica, ha accoltellato all'addome mentre riposava il marito di 74 anni. L'uomo nonostante la ferita è riuscito ad allertare il 118 che, che è prontamente accorso, insieme ad una pattuglia della Polizia. Il settantaquattrenne è stato portato in ospedale per sottoporlo ad intervento chirurgico e anche la donna è stata portata in ospedale, al fine di valutare l'eventuale necessità di un Tso. Ultimo aggiornamento: 20:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA