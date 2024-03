Malore a Treviso. Uomo colpito da un infarto in bici, muore a bordo strada vicino al tribunale

TREVISO – Infarto in bicicletta: anziano di 76 anni si accascia e muore sull’asfalto. La tragedia si è consumata stamattina, 20 marzo, in via Verdi, a Treviso. L’uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta di colore blu, a pochi passi dal tribunale quando all’improvviso è stato colto da malore. Erano quasi le 8.30. L’anziano, purtroppo, non ha avuto scampo.

Alcuni automobilisti si sono fermati a soccorrerlo e hanno chiamato il 118. I sanitari, arrivati sul posto poco dopo hanno provato a rianimarlo ma per lui non c’era più niente da fare. Sul posto, per i rilievi è intervenuta anche la polizia locale.