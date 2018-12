Sorpasso e schianto: Subaru stacca â€‹e porta via un pezzo dell'altra auto I resti della vettura sventrata /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZOLDO - Scontro frontale stamani, 19 dicembre, alle 11 sulla SS251 a Ospitale di Zoldo. Una Subaru con targa tedesca condotta da un, stava procedendo in discesa e attuando un. Nel contempo una Toyota con targa slovena e condotta da un cittadino 23enne sloveno, Z.T.,stava salendo verso Zoldo. Nell'auto si trovavano anche tre parenti del conducente. Il 23enne si è trovato improvvisamente di fronte sulla propria corsia di marcia l'altra macchina. L'impatto è stato inevitabile. Inutile anche il tentativo del conducente in sorpasso di evitare lo schianto:Quattro i feriti all'ospedale, tutti non gravi. Sul posto vigili del fuoco di Belluno e carabinieri di Longarone.