Violentata a 6 anni: arriva la condanna, ma l'orco è fuggito e la vittima è adulta

QUERO VAS (BELLUNO) - Una sentenza arrivata a 14 anni dai fatti, quando l'imputato non è nemmeno più in Italia. Mailoudi Nazih, 48enne marocchino, all'epoca residente a Asolo, è stato condannato ieri, in Tribunale a Belluno, a 7 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata a una bambina che aveva appena 6 anni. L'uomo, che in quel periodo era convivente della madre, un'operaia italiana, era chiamato a rispondere di ripetuti abusi che sarebbero avvenuti tra il 2005 e il 2006. È stato dichiarato il «non doversi procedere» per la mancanza di querela, invece, per l'altro imputato, Mustapha Maatouf, 45 anni marocchino, all'epoca dei fatti residente a Quero Vas. Anche lui era finito alla sbarra con accusa di violenza sessuale ai danni della stessa minorenne. Secondo quanto ricostruito avrebbe agito tra 2009 e il 2010 a Quero, quando era convivente della madre. Il 45enne l'avrebbe toccata nelle parti intime, nonostante la bimba avesse in tutti i modi cercato di ribellarsi, ma ieri le accuse sono cadute.