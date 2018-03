«Mi accoltello», carabiniere salva quarantenne con l'amore del cane

di Raffaella Gabrieli

PONTE NELLE ALPI - Altro tentativo di suicidio - dopo quello di venerdì a Santa Giustina - ieri a Ponte nelle Alpi. E a intervenireè stato ancora una volta il, questa figura innovativa che grazie alla sua preparazione in psicologia riesce a acquisire la fiducia delle persone in difficoltà e farle tornare sui loro passi.Ieri, poco prima delle 15, i carabinieri della stazione di Ponte nelle Alpi sono stati chiamati affinché intervenissero in centro doveI motivi del gesto sarebbero attribuibili a una discussione per motivi familiari. La donna, dopo essere uscita dall'abitazione della sorella con unavrebbe minacciato di uccidersi o comunque di usare quella lama sulla propria persona, puntandosela in varie parti del corpo. I primi militari intervenuti hanno cercato di intrattenere un colloquio con la signora in attesa che giungesse il collega negoziatore che in effetti è giunto nel giro di pochi minuti: questa figura è riuscita a ottenerne la fiducia, scoprendo ad esempio chee che proprio l'animale poteva essere un modo per convincerla a desistere dai suoi intenti. Poiché la donna abita poco lontano, il negoziatore si è fattoe invitandola ala induceva a lasciare il coltello prontamente preso poi dal militare. La quarantunenne è stata condotta all'ospedale San Martino ...