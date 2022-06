CORTINA D'AMPEZZO - Da ieri, 18 giugno, si può di nuovo giocare a tennis, sui campi di Sopiazes, al Country club di Cortina finiti nel girone di un'ampia diatriba tra la precedente gestione e il Comune. A gestire la struttura è Fabrizio Fanucci. Si possono prenotare i cinque campi in terra battuta e le lezioni, individuali o collettive, nella struttura che sarà aperta tutta l'estate. Per ora è possibile usare soltanto i campi all'aperto; non sono agibili i locali di servizio, dove un tempo c'era il punto di ristoro.

LE PROPOSTE DI GESTIONE

La struttura è di proprietà comunale, affidata alla società controllata Servizi Ampezzo, che ora ha individuato il gestore: «La procedura è stata molto rapida e corretta, ha seguito le norme, si è sviluppata in pochi giorni, con la richiesta di Seam di esprimere una manifestazione di interesse - spiega Rossana Calabria - Fanucci e noi abbiamo partecipato, assieme ad altre persone, che hanno presentato la loro offerta. La nostra proposta è risultata la migliore, quella economicamente più vantaggiosa, così ci è stata affidata la struttura, con il 15 maggio. Nel frattempo erano già stati sistemati i campi, con l'intervento di un'azienda specializzata, che ha fatto un ottimo lavoro. Noi ora stiamo provvedendo alle adiacenze, ad abbellire l'area, ma siamo già pronti per accogliere i primi giocatori».

ACCORDO TEMPORANEO

L'accordo con i nuovi gestori è temporaneo, ha la durata di quattro mesi: «Saremo qui sino al 15 ottobre. Il nostro impegno riguarda sia l'aspetto sportivo, agonistico, sia quello turistico e ricreativo, per offrire un servizio così importante per Cortina, per i suoi residenti e per gli ospiti. Pensiamo ai giovani, che si avvicinano a questo sport, ma anche alle persone più avanti con gli anni, appassionati che continuano a fare attività agonistica». Non si può entrare nella vecchia struttura, sino allo scorso anno affidata alla società Sopiazes, che poi l'aveva data in gestione ad Andrea Mantegazza.

INCONTRO COL NUOVO SINDACO

Lo stabile richiede interventi di sistemazione, di messa a norma. Per ora ci sono dei container, posizionati nel piazzale antistante il tennis: due servono per gli spogliatoi, maschile e femminile, uno per la segreteria, per accogliere i tennisti che vanno a giocare. «Non abbiamo ancora la disponibilità del campo coperto, l'unico di tutta Cortina conferma Rossana Calabria Fanucci ma stiamo trattando con l'amministrazione comunale e con la società controllata Seam. Lunedì 27 giugno ci sarà l'insediamento ufficiale del nuovo sindaco Gianluca Lorenzi, della sua giunta, con il nuovo assessore allo sport, e confidiamo di riuscire a trovare un accordo, una soluzione per garantire la possibilità di giocare anche nelle giornate di brutto tempo, quando non è possibile farlo all'aperto, per la pioggia».

LA DIREZIONE TECNICA

Ad assumere la gestione e la direzione tecnica del Country club è Fabrizio Fanucci, un volto noto nel mondo del tennis grazie al palmares di tutto rispetto. Tecnico nazionale e coach Atp, assistent coach in Coppa Davis, Fanucci ha allenato giocatori di altissimo profilo, campioni come Filippo Volandri e Potito Starace e, in Europa, il rumeno Adrian Ungur e un giovane Djokovic. Trasferito a Cortina con la moglie Rossana Calabria, che è la responsabile di segreteria e amministrazione del club, Fanucci propone lezioni di tennis individuali e collettive per giocatori di ogni età e livello.

NOLEGGIO CAMPI

Tra le attività del rinato Country club c'è anche il noleggio dei campi in terra. Aperta ufficialmente ieri, la struttura è in funzione tutti i giorni, dalle 8 di mattina alle 20, fino al 15 ottobre, con l'intento di prolungare al massimo la stagione turistica estiva e di offrire un servizio anche ai residenti, nell'autunno già inoltrato.