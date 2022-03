TAIBON - Nascerà a Taibon il primo asilo diurno per cani dell’Agordino. Un alloggio ospitale che, volendo, potrà essere anche sede di educazione e di addestramento. E’ questo il progetto che sta a monte della variante allo strumento urbanistico che sarà affrontata nel corso del consiglio comunale in calendario per martedì 15 marzo alle 18.30. Fautrice dell’iniziativa che mescola amore per gli animali e attività imprenditoriale è Raissa Ongaro, trentenne educatrice cinofila di Cencenighe che opera nel contesto dell’associazione Dogs on the rocks. La seduta, convocata dal sindaco Silvia Tormen, prevede all’ordine del giorno, nel complesso, dieci punti di discussione.

IL PROGETTO

Il progetto di asilo canino parte dalla recinzione di un’area privata già adibita a pascolo in cui troveranno ospitalità, durante l’orario diurno, alcuni cani al fine di consentire l’espletamento di attività di addestramento per attività comportamentali varie. Un percorso che prevede una variazione del Piano regolatore e generale e che, entrando nel dettaglio, indica come necessaria “la posa in opera di alcune strutture di modernissime dimensioni in legno appoggiate al suolo per garantire alcuni servizi agli animali e per consentirne la permanenza nell’ambito delle ore diurne”. Il progetto è previsto in località Campagna su idea di Raissa Ongaro, un recente passato in Luxottica.

IL PERCORSO

Raissa ha frequentato un corso per istruttore cinofilo presso l’Istituto di formazione zooantropologica Siua, prendendone il diploma, e ha lasciato la sua occupazione nel mondo dell’occhiale inseguendo un sogno: dedicarsi agli animali. Nell’area in zona Campagna a Taibon realizzerà, sulla scia della tradizione tedesca, un vero e proprio asilo canino. Di fatto una struttura dove chi è impegnato tutto il giorno per lavoro o altre incombenze possa lasciare il proprio amico a quattro zampe, certo che passerà del tempo all’aria aperta tra giochi e passeggiate. In queste realtà la giornata si svolge proprio come quella dei bambini in una scuola per l’infanzia: dal lunedì al venerdì, con ingresso indicativo tra le 7.30 e le 9.30, e con il tempo successivo trascorso tra corse, giochi e passeggiate all’aperto - in base all’età del cane - con rientro verso l’ora di pranzo per consumare il pasto, a cui segue un’ora di riposo, in stanze attrezzate con brandine, tappeti e cuscini. Nel pomeriggio, si continua con una passeggiata, la merenda e dei massaggi; la giornata si conclude tra le 17.30 e le 19.30. In caso di pioggia la scuola è fornita di spazi interni dove ai cani vengono proposti giochi come percorsi a ostacoli e altalene.