Super G sulla Olympia allo svizzero Odermatt, Matteo Casse è ottimo terzo

CORTINA - Grande sci oggi - 28 gennaio - a Cortina: nel superG maschile disputato sulla pista Olympia - il primo della storia per gli uomini jet - è stato ancora duello tra Odermatt e Kilde e stavolta ha prevalso lo svizzero di soli 18 centesimi (ha chiuso in 1’25”57 nonostante il ginocchio sinistro dolorante) su un tracciato che ha messo a dura prova soprattutto i primi a scendere (usciti di pista 3 su 4). Poi, appena dietro ai due campioni, l'azzurro Mattia Casse, terzo a 49 centesimi e per la prima volta sul podio di Coppa in superG.

Il piemontese è stato in vantaggio fino a metà gara, ma nel finale non è riuscito a rimanere davanti ai due dominatori della stagione. Il terzo posto in superG è il primo podio nella specialità per il 32enne piemontese (e bergamasco d’adozione) che sta vivendo la sua stagione migliore di sempre. “Tornare sul podio in Italia è una soddisfazione. E poi è il primo nella disciplina in cui ho raccolto i miei primi risultati, sono contento” ha commentato Casse ai microfoni Rai. Non è stata la giornata di Dominik Paris, veloce nella parte alta ma in difficoltà nei curvoni tecnici: ha chiuso a 2”92. Per Guglielmo Bosca un ritardo di 2”71, fuori Christof Innerhofer, che è ricaduto male da un salto ed è finito nelle reti mentre era in corsa per una top 5. Devono ancora partire gli altri azzurri Matteo Franzoso, Matteo Marsaglia e Florian Schieder.