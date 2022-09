Belluno ha il 50% di suicidi in più rispetto alla media regionale, Ulss lancia l'open day

BELLUNO - Il tasso di suicidi registrati nel decennio 2010-2020 in provincia di Belluno è di 128 ogni 100 mila abitanti, un dato superiore del 50% rispetto alla media regionale del Veneto. Lo riporta l'azienda sanitaria Ulss n.1 Dolomiti proponendo, in occasione della giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio fissata per il 10 settembre, un open day organizzato con i dipartimenti di Salute mentale. Un medico psichiatra, uno psicologo e un assistente sociale saranno a disposizione di persone che si trovano in un momento di fragilità o dei loro familiari, gratuitamente e senza appuntamento, di persona o telefonicamente. Per il direttore generale della Ulss n.1, Maria Grazia Carraro, «il suicidio non è una questione strettamente personale o familiare, la sua prevenzione riguarda la comunità intera. Dobbiamo lavorare - conclude - perché le persone che vivono delle difficoltà sappiano che si può chiedere aiuto».