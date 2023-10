Cortina d'Ampezzo. Si rovescia il carico di un rimorchio: interrotta la SS 51 a Fiames

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Un camion ha rovesciato il proprio rimorchio lungo la SS 51 in località Fiames. È successo questa mattina, sabato 7 ottobre, poco dopo le 6:30. Nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco arrivati da Cortina e da Belluno con l’autogrù, hanno operato per oltre 5 ore per il recupero del carico di balle di paglia e il raddrizzamento del rimorchio. Sul posto anche i carabinieri per la deviazione del traffico. Durante le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco la circolazione lungo la SS 51 è rimasta interrotta.