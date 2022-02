Verso lo stop alle visite medico-sportive dell'Ulss: il centro ha un solo medico che ora dovrà assentarsi

FELTRE - Il centro di medicina dello sport del distretto di Feltre è in sofferenza. Il numero degli utenti che hanno necessità di eseguire una visita sono sempre di più, anche a causa della pandemia, ed il servizio viene garantito da un solo medico, il dottor Guido Ciccarone. L’azienda ospedaliera Ulss 1 Dolomiti sta cercando di far fronte a questa situazione, ma al bando emanato qualche mese fa, nessuno ha risposto. Ora ne è stato aperto un altro e l’auspicio è che qualcuno si faccia avanti. Questo anche in virtù del fatto che, da quanto si apprende, il dottor Ciccarone potrebbe assentarsi per un periodo per motivi personali; se ciò venisse confermato vorrebbe dire che il servizio verrebbe temporaneamente sospeso per mancanza di personale medico.

La medicina dello sport è una realtà nata ormai diversi anni fa e che si occupa di eseguire visite agli atleti fino ai 35 anni di età. Un fiore all’occhiello del territorio feltrino, guidato con passione e determinazione dal dottor Guido Ciccarone. Questo, come molti altri reparti ospedalieri della nostra provincia, ha però risentito soprattutto negli ultimi tre anni del turn over dei professionisti tant’è che ora, l’unico medico è proprio il dottor Ciccarone il quale non solo si occupa di visitare gli atleti che necessitano del certificato di idoneità sportiva “classico” ma anche della rivalutazione di quegli atleti che hanno contratto il Covid 19 e che, per poter tornare a praticare sport a livello agonistico, devono sottoporsi a una visita più approfondita per escludere che il virus possa aver lasciato degli strascichi a livello polmonare o cardiaco. Una mole quindi importantissima di lavoro per il medico che fa di tutto per visitare più pazienti possibili nelle 30 ore settimanali di cui dispone. Certo è che i tempi di attesa arrivano fino a due mesi; un lasso di tempo che, per gli sportivi che praticano attività a livello agonistico, è tanto. E qualche malumore tra le famiglie e gli atleti non manca perché la voglia di tornare a vivere, confrontarsi e gareggiare è tanta. Eppure, guardando ai dati del 2021, sono ben 1400 le visite sportive eseguite, corredate da spirometria e test da sforzo. Un numero davvero importante per un solo medico.

L'azienda ospedaliera Ulss 1 Dolomiti assicura che “I tempi di attesa per le visite sono rispettate, di norma entro due mesi dalla richiesta, considerando che si tratta di prestazioni programmate”, ma questo certamente non può essere una consolazione. La problematica dell’insufficienza di medici di medicina dello sport non è una novità per la direzione ospedaliera che nel corso degli ultimi anni ha cercato di fronteggiare tale emergenza. E a riprova di ciò, la direzione sottolinea che “abbiamo attivato una convenzione per prestazioni di medicina dello sport in ambito aziendale: anche attraverso questo canale potranno essere erogate alcune visite richieste in questo periodo, anche in relazione alla ripresa della pratica sportiva post Covid di molti giovani atleti”. Ricordiamo poi che un bando per l’assunzione di un medico era già stato aperto a fine anno, ma nessuno si è candidato.

L’azienda ospedaliera però non demorde, tant’è che “sono in corso le procedure per potenziare ulteriormente il servizio di medicina dello sport di Feltre” aggiunge la direzione. E in questo senso, è stato indetto proprio in questi giorni un avviso pubblico per titoli e prova tecnica, per la formulazione di graduatorie da utilizzare per l’eventuale assunzione a tempo determinato di un medico nella disciplina dello sport nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato. Insomma, l’ospedale sta mettendo in campo tutte le armi possibili per cercare di potenziare il servizio e ridurre sempre di più i tempi di attesa per i giovani sportivi.