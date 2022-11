SEDICO (BELLUNO) - Un gesto di grande inciviltà. Un fatto deprecabile ed incomprensibile. Le due voci sono di Ezio Masoch e Stefano Deon, il primo capogruppo Ana, il secondo sindaco di Sedico: entrambi denunciano l'imbrattamento da parte dei cani del monumento ai Caduti di Roe Alte che si trova nel grande piazzale antistante la chiesa parrocchiale. I colpevoli sono i padroni degli animali.



LA DENUNCIA

È stato proprio Masoch a sollevare la questione: «L'inciviltà di certe persone non ha più rispetto neanche per i morti, per quanti hanno dato la loro vita per la patria». Una denuncia che arriva all'indomani delle celebrazioni per il 4 novembre segnate da una serie di manifestazioni ufficiali promosse dal Comune con il coinvolgimento delle associazioni combattentistiche e d'arma. «Ma come si può portare il proprio cane a defecare lamentano i soci del gruppo Ana su un monumento ai Caduti? Che, oltretutto, noi stessi avevamo provveduto a restaurare con un intervento costato 1.500 euro. Di quel monumento avevamo anche rifatto le aiuole che ora sono divenute ricettacolo per le deiezioni dei cani». «Il problema degli escrementi di cane è stato più volte affrontato anche a livello di consiglio comunale spiegano gli alpini - con la richiesta di sanzioni per chi non rispetta il regolamento approvato negli anni scorsi proprio per limitare l'inciviltà di alcuni. In questi anni era stata avanzata anche l'ipotesi di un'area per lo sgambamento di cani. Ma spazi dove portare il cane a passeggiare senza problemi, a Sedico non mancano. Purtroppo è l'educazione dei padroni che troppo spesso manca e si lasciano cadere le cacche dei cani sui marciapiedi senza raccoglierle, laddove sono stati installati anche appositi cestini».



IL PRIMO CITTADINO

Severo anche il commento del primo cittadino Deon: «È deprecabile che le persone si comportino in questo modo. Il Comune ha lavorato per sensibilizzare i proprietarie di animali e collocare cestini nel territori. Purtroppo esistono cittadini maleducati, anche se sono pochi. Abbiamo un regolamento ferreo, ma nessun Comune è in grado di controllare costantemente tutto il territorio. L'area di sgambamento? Abbiamo già individuato la zona a Sedico dove realizzarla, ma non credo che chi abita a Roe vada a Sedico. E comunque non è destinata ai bisogni dei cani». Se non bastasse, da Sedico arriva la segnalazione di un problema anche più grave, quello degli escrementi di cavalli. Più volte sono stati segnalati episodi di inciviltà, considerando che i cavalli talora venivano condotti anche su marciapiedi frequentatissimi, ad esempio vicino a Luxottica, senza che i proprietari provvedessero alla rimozione degli escrementi.