BELLUNO - Cento studenti in meno nelle sole scuole superiori della città capoluogo in un solo anno. Al di là di altre considerazioni, è questo il dato che emerge in maniera prepotente dai dati sulle iscrizioni alle scuole superiori che si sono chiuse in tutta Italia lunedì sera. Eccola, insomma, l'onda lunga dello spopolamento e del calo demografico attesa e prevista già da molti anni che ora è diventata concreta. Calo delle nascite ed emigrazione hanno come esito il detto spopolamento. Va tenuto conto che il prossimo mese di settembre in prima superiore si iscriveranno i ragazzi di 14 anni. Bisogna quindi considerare che il crollo delle nascite risale al fra il 2009 e il 2010, anni in cui il numero degli studenti iscritti alla prima superiore era ben oltre gli 800. Una cifra che, pur con qualche variazione, è rimasta sostanzialmente invariata fino ad un anno fa. Ora invece alla prima campanella di settembre mancheranno cento alunni rispetto al settembre del 2022, 150 rispetto al 2007. Lo dice l'andamento delle iscrizioni alla classe prima di ciascun Istituto a partire dall'anno scolastico 2007-08 sino a quello che inizierà nel settembre 2023: oltre tre lustri che consentono alcune considerazioni.

LA PREMESSA

La tabella fotografa la situazione in questo momento, cioè alla chiusura delle iscrizioni. Cioè si riferisce alle scelte che i ragazzi di terza media hanno fatto individuando il proprio indirizzo di studio dopo la fine della terza media. Saranno loro a formare le nuove classi prime. Ma il numero con cui in ogni scuola le classi prime cominceranno il prossimo anno scolastico, potrà anche essere diverso nel caso in cui vi siano dei ripetenti o in considerazione del fatto che, dopo un anno frequentato in un istituto, ci sarà chi potrà decidere di cambiare indirizzo. Ciò che non racconta la tabella è la distribuzione per indirizzo all'interno di ogni istituto.

I NUMERI

L'Istituto Catullo, per esempio, registra un boom del Liceo Artistico: 106 le iscrizioni quando già lo scorso anno (99) erano in crescita rispetto all'anno precedente (75); seguono 25 al Professionale ad indirizzo Sociale (erano 31) e 22 (17 un anno fa) al Professionale Commerciale, per un totale di soli 6 studenti in più, ma di ben 3, forse quattro classi: «Sono naturalmente soddisfatto delle iscrizioni, ma per noi sarà un problema di spazi: dove andremo?»dice il Dirigente Scolastico Mauro De Lazzer. Interessante anche la dinamica dell'Istituto Segato Brustolon. L'indirizzo Tecnico di via Psaro era cresciuto moltissimo due anni or sono (+56); lo scorso anno aveva migliorato ulteriormente la performance (+3), mentre quest'anno perde 44 studenti. Dopo la crescita di un anno fa, nuova riduzione invece per l'indirizzo professionale di via San Lorenzo che perde 4 iscrizioni: 26 in totale, di cui 9 al corso di Moda.

RENIER

Fa notizia la forte diminuzione (-46) dei Licei Renier che da soli sono protagonisti di quasi la metà della perdita di nuove matricole in città. E tuttavia la scuola con sede a Mier continua ad essere quella che raccoglie il maggior numero di iscritti. Nel dettaglio i 159 nuovi studenti sono distribuiti fra indirizzi Economico Sociale (29, +5 rispetto al gennaio di un anno fa), Linguistico 59 (-31), Musicale 19 (+3) e Scienze Umane 59 (-15).

ALTRI

Allo Scientifico Galilei i 134 iscritti si sono divisi fra l'indirizzo tradizionale: 70 (+6) e Scienze Applicate 65 (-1). Dello stesso Istituto fa parte anche il liceo Classico Tiziano dove i nuovi studenti del prossimo settembre saranno 20 (-3). Continua il calo di iscrizioni al Tecnico Calvi che scende sotto quota 80 (77), limite mai oltrepassato nel corso degli anni presi in considerazione dalla tabella. A crescere è invece il liceo Lollino: i 15 nuovi studenti sono distribuiti fra l'indirizzo classico (8) e quello scientifico (7)