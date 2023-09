BELLUNO - Quante persone muovono le scuole superiori della città di Belluno? Cosa comporta per la città l’inizio delle lezioni di settembre? Su un totale di 7.840 studenti e studentesse, è più della metà (3.974) quello che arriva nella città capoluogo.

IL RITROVO

Dal punto di vista numerico i sei istituti attraggono ogni giorno in città poco meno di 4.000 persone: la differenza in due anni è di sole 35 unità in meno. Una contrazione impercettibile nel piazzale della stazione. È qui infatti che la maggior parte degli studenti si ritrova prima di andare a scuola. I ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 14 ed i 18 anni si danno appuntamento qui, perché provenendo non solo dalla città, ma più o meno da ogni vallata della provincia, prima delle 8 e dopo le 13, alla fine delle lezioni, confluiscono proprio nel piazzale dove arrivano i pullman e da dove ripartono le navette con direzione le scuole più periferiche.

IL TREND

Basta mettere a confronto i numeri dell’anno scolastico 2021-22 e quello attuale dei sei istituti in città per vedere come la consistenza delle scuole sia cresciuta o diminuita nell’arco di 24 mesi. L’ordine scelto è proprio quello decrescente con l’Istituto di istruzione superiore Segato Brustolon a fare da capoclassifica e cominciare il nuovo anno scolastico con 950 studenti. L’Istituto comprende l’indirizzo tecnico del Segato di via Psaro (40 le classi, 747 gli studenti) e quello professionale del Brustolon di via San Lorenzo (14 classi con un totale di 203 alunni).

IL RISIKO

Ma nel cortile di quest’ultima scuola son stati allestiti dei container per accogliere gli studenti dell’Iti costretti a lasciare la sede per un prossimo cantiere. Appena sotto la soglia dei 900 studenti è il Renier che distribuisce gli 883 alunni ed alunne in 46 classi e ben quattro indirizzi liceali: all’indirizzo linguistico gli iscritti sono 331, alle scienze umane 351, all’economico sociale 11, al musicale 90. Trentatré classi rimarranno nella sede, tredici troveranno spazio nei due diversi blocchi di container presenti nel vicino cortile del Calvi. All’Istituto di istruzione superiore Catullo sono presenti sia la sezione liceale (22 classi, 425 studenti), sia quella professionale (10 classi commerciale, altrettante al sociale per un totale di 330 frequentanti), sia il corso serale con 4 classi e 31 studenti.

VALZER DI SEDI

Un anno particolare per il Catullo le cui classi saranno divise fra la sede di via Garibaldi, alcuni spazi forniti dalla vicina parrocchia di Loreto, la palazzina di via Feltre di fronte all’ex sede della Comunità Montana (10 le classi sistemate qui) e il Seminario Gregoriano di via San Pietro con 5 classi che si sposteranno in questa sede a rotazione; per loro qui sarà allestito anche un laboratorio di figurativo che farà il paio con quello presente in sede. Ma le rotazioni non cominceranno prima del 23 settembre per dare tempo di allestire gli spazi. Anche il Galilei Tiziano è un Istituto di istruzione superiore perché comprende due indirizzo diversi. Quello scientifico di via Gregorio XVI conta 601 studenti di cui 136 nelle classi prime; il classico – che per la prossima ristrutturazione dell’edifico di via Cavour non potrà usufruire della propria sede – gli studenti totale saranno 120, dei quali 20 nella classe prima; trentatré infine le classi dell’indirizzo scientifico, sette quelle del classico. Le sette classi del Tiziano saranno dirottate all’Istituto Sperti, 4 del Galilei nell’edificio del Segato. All’Istituto commerciale Calvi i 530 studenti sono distribuiti in 24 classi, una delle quali articolata: una parte di quest’ultima che nel momento in cui si sdoppierà occuperà un’aula dei moduli presenti nel cortile. Infine i 69 studenti del liceo Lollino sono distribuiti in 5 classi articolate: 35 quelli che frequentano l’indirizzo classico, 34 quello scientifico.