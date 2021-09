Scarica di sassi nella notte, chiusa la regionale 203 Agordina: deviazioni e code

SEDICO - Strada regionale 203 Agordina chiusa. I temporali della notte, tra domenica e oggi, lunedì 20 settembre, hanno provocato una scarica di sassi all’altezza della Stanga, in Comune di Sedico. Massi piuttosto grossi caduti sulla strada e finiti anche sulla banchina opposta, lato Cordevole.

«Due sassi di circa un metro cubo ciascuno sono venuti giù stamattina intorno le 3 sulla Sr 203 al km 15. Al momento la strada è chiusa e lo resterà perché stiamo valutando col drone la situazione – fa sapere in una nota Veneto Strade -. Una squadra di roccistori sta già verificando se ci sono altre condizioni di criticità in parete. Non sono coinvolti automezzi».

Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla strada della valle del Mis, dove risultano code e rallentamenti.