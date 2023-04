SEDICO - Sedico ha bisogno di un medico pediatra e di medici di base. Anche le famiglie con bambini, adesso, alzano la voce, a Sedico. Il problema della carenza di personale medico interessa pesantemente il comune che, un mese fa, ha perso, in un colpo solo, due medici di base. Adesso i genitori sollevano il problema della mancanza di un pediatra. Lo fanno con una petizione da inviare all’Ulss che, in poche ore, ha già raccolto decine di firme. A promuoverla, una mamma, che denuncia pubblicamente l’esperienza vissuta di persona. «La raccolta firme da inviare alla Ulss di Belluno – spiega Sabina Balzan, che l’ha promossa, trovando subito d’accordo tanti altri genitori – serve per avere un pediatra a Sedico. Perché io mi sono trovata nella situazione di andare in privato per far visitare i miei figli che altrimenti non sarebbero stati visitati. E questa settimana mi è successo di nuovo di ripetere questa trafila: è paradossale».

IL SOSTEGNO

Altri genitori l’hanno appoggiata. Anche pubblicamente. Lucia Krisafi lamenta che «a noi hanno dato un medico di base a Cavarzano. Per carità è una persona bravissima, però preferirei rimanere a Sedico dove vivo, perché con questa assegnazione mi devo spostare ogni volta che sto male. Pago le tasse nel mio comune ed è giusto che abbia i sevizi che mi spettano». Maria Assunta Furru, a sua volta, racconta di aver «trovato la pediatra a Belluno. Mi trovo anche bene – confida - ma è una situazione emergenziale. Sono stati tutti semi obbligati a prendere i bambini in carico dalla pediatra uscente e quindi sono tutti stracarichi. E questo si ripercuote su di noi. Per i medici di base è lo stesso discorso».

POSSIBILI SOLUZIONI

La situazione è ben nota all’amministrazione comunale. Il tema è stato oggetto un mese fa di un’interrogazione della minoranza e di successivi incontri che il sindaco ha avuto con l’Ulss. «Purtroppo – ammette Deon, non nascondendo di non aver armi efficaci per risolvere il problema che non è provocato da carenze dell’amministrazione comunale - dopo il pensionamento della dottoressa Sebastianelli a Sedico non ci sono pediatri. Per quanto riguarda i medici di base spero ci siano novità a breve. L’Ulss sta lavorando per trovare professionisti e noi grazie a Sedico Servizi stiamo aiutando i cittadini più bisognosi». Per quel che riguarda i medici di base, tremila persone, dal primo marzo, erano state costrette a scegliere, di fatto dalla mattina alla sera, un nuovo medico. I più abili, che solitamente non sono i più deboli e bisognosi, si sono prontamente attivati, avendone gli strumenti, per accaparrarsi i posto residui con i medici ancora operanti a Sedico. Gli altri hanno dovuto migrare in altri comuni.