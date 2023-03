BELLUNO - Tre nuove assunzioni e due nuove cessazioni. Mentre tutto tace sul fronte aperto dal dottor Massimo Boaretto, dirigente del reparto di Medicina dimessosi ormai venti giorni or sono. L'Ulss in prima battuta annuncia «buone notizie per le unità operative di oculistica». Rientra certamente in questo ambito l'assunzione di tre dirigenti medici nella disciplina di oftalmologia, cioè oculisti. In Ulss poi sono in arrivo anche un nuovo nefrologo, uno psichiatra e 3 medici per patenti. Selezionato anche il dentista che svolgerà servizio per il carcere di Belluno per 3 ore alla settimana.