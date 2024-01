BELLUNO - Il gol più bello per Sandra Sommariva deve ancora arrivare. La superbomber bellunese, infatti, è in dolce attesa. Sandra fino alla scorsa stagione ha indossato la fascia da capitana della sua Dolomiti, deliziando le platee con una serie di giocate d’alta scuola. Ma oltre alle tanti reti realizzate, alla freddezza e alla chirurgica precisione in zona gol, Sommariva è sempre stata un punto di riferimento anche fuori dal campo, dimostrando qualità umane importanti. Attaccante di razza, la giocatrice dolomitica non scende in campo dallo scorso 14 maggio, dalla sfida valevole per i quarti di finale playoff di Eccellenza, a Grumolo delle Abbadesse (in provincia di Vicenza), contro Le Torri. In questa stagione, la numero 10 non ha però ancora messo piede sul rettangolo verde, dovendo assistere ai match delle sue colleghe da bordo campo. Per chi non lo sapeva, nessun infortunio o pausa di riflessione, perché il motivo è ben diverso.

«Sto per diventare mamma - annuncia sorridente Sandra - ed è una grande gioia. Sono appena entrata nel sesto mese di gravidanza e sto molto bene, tant’è vero che continuo a lavorare. Non so ancora se sarà un maschietto o una femminuccia, sarà una sorpresa per me e per il futuro papà (che si chiama Luca, ndr). Vedremo poi come evolverà la situazione, ma in linea di massima quello al calcio non è un addio, ma un arrivederci». L’età delle donne è sempre un mistero, ma Sommariva compirà 30 anni il prossimo 24 aprile, quindi non sembra ancora ora di appendere le scarpette al chiodo. Anzi, una volta presa confidenza con pannolini e biberon è probabile che la voglia di gonfiare la rete torni a scorrere prepotente nelle vene di chi ha il calcio nel sangue. Ed è quello che si augura tutto il gruppo delle dolomitiche, che aspetta a braccia aperte il ritorno in spogliatoio della propria capitana. Le ragazze di mister Francesco Pellicanò, quest’anno hanno saputo sopperire comunque alla grande alla mancanza della Sommariva. Le bellunesi in campionato occupano il terzo posto, alle spalle della coppia di testa formata da Portogruaro e Saronecaneva, distanti solo 2 punti. Il torneo di Eccellenza femminile riprenderà domenica 14 gennaio quando Mastel e compagne affronteranno il Lady Maerne, mentre fra 4 giorni è prevista la disputa dell’ultimo turno della prima fase della Coppa Italia di Eccellenza. Le dolomitiche, già qualificate ai quarti di finale (in programma il 28 gennaio), ospiteranno la Bassanese per conservare il primo posto nel girone.