Va a funghi in Comelico, 46enne scompare: ritrovata viva dopo le 22

SAN PIETRO - È uscita per andare a funghi in Val Visdende e non è più tornata. Paura ieri per una 46enne di San Pietro, M. D.Z, che per ore non ha dato notizie di sé. Il cellulare che la donna aveva portato con sé non era raggiungibile, ma l’ultima cella agganciata è quella della zona di Pra Marino e lì si sono concentrate le ricerche dei soccorritori ieri sera. Pochi minuti prima delle 22 la bella notizia: la 46enne è stata trovata dai soccorritorio proprio sopra Pra Marino. Era in...