Rissa in pieno centro: uno estrae il coltello e ferisce gravemente il rivale

SAN PIETRO IN CADORE (BELLUNO) - Rissa in centro a San Pietro di Cadore, spunta un coltello e una persona rimane gravemente ferita. È successo verso le 17 di oggi, 8 agosto, nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi. Sul posto sono arrivati i soccorsi con l'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elicottero. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stata una rissa fra più persone, sfociata nell'aggressione. Una persona infatti sarebbe rimasta ferita gravemente. Per questo è stato allertato anche l'elicottero del servizio sanitario per trasferire l'accoltellato in codice rosso all'ospedale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto © RIPRODUZIONE RISERVATA